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Двойник Зеленского накинулся с поцелуями на Кошевого
В шоу "Рассмеши комика" выступил двойник президента Украины Владимира Зеленского, повторив фишку, которую тот сделал во время своей инаугурации.
Так, недавно в эфир вышел первый выпуск нового сезона "Рассмеши комика". Участником шоу стал известный актер Юрий Великий. Информацию передает Диалог.UA.
Как сообщается, юморист показал номер с рядом пародий на политических деятелей. Не обошел он стороной и главу украинского государства, экс-лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. Первым действием номера стало то, что Юрий Великий выгнал Юрия Ткача с кресла комика, а затем начал целовать Евгения Кошевого в лысину. Стоит напомнить, что именно это сделал Владимир Зеленский в ходе собственной инаугурации. Кроме того, не позабыл юморист вспомнить и Олега Ляшко, пародия на которого пришлась по душе зрителям. А вот выиграть приз в размере 50 тысяч гривен ему удалось благодаря пародии на Андрея Парубия.
Теги: Украина, Донбасс, инаугурация, поцелуй, пародия, двойник, Квартал 95, Парубий, Зеленский
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