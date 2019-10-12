Хомчак срочно распорядился усилить боевую готовность ВСУ в районах выполнения боевых действий

12.10.2019 22:03

Боевая готовность военных частей Вооруженных сил Украины будет усилена на протяжении выходных и праздничных дней, вплоть до четырнадцатого октября. Как информирует replyua.net, об этом сообщило руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, в Генштабе подчеркнули, что в настоящее время была повышена охрана военных объектов, а очередные изменения и подразделения резерва будут нести службу в усиленном режиме.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины добавили, что на протяжении выходных дней, а также праздников, согласно приказу руководителя Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины была усилена боевая готовность военных частей Вооруженных сил украинского государства в пунктах постоянной дислокации, а также в районах выполнения боевых заданий. При этом в Генштабе ВСУ призвали граждан Украины воздерживаться от незаконного проникновения на охраняемые объекты и не осуществлять провокационные действия рядом с военными объектами.