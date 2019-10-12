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Новые правила для субсидиантов: у кого отберут помощь

12.10.2019 17:27
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Новые правила для субсидиантов: у кого отберут помощь

В Украине накануне отопительного сезона в несколько раз увеличивается число субсидиантов. При этом осенью 2019-го семьи будут получать помощь по новым правилам.
Также, согласно постановлению правительства, те, кто получил субсидию несмотря на то, что не имеют на это права, должны будут вернуть деньги в бюджет, пишет from-ua.
Кто не получает субсидию:
есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;
машина возрастом до 5 лет;
сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;
последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.
В документе сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.
Еще один вариант, при котором придется вернуть уже выделенные деньги – если вы получали безналичную субсидию и не использовали ее полностью. "После окончания отопительного (неотопительного) сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, возвращается управляющим, объединением, исполнителем коммунальных услуг в государственный бюджет в полном объеме на основании акта расчета", – говорится в постановлении Кабмина.



Теги: Донбасс, деньги, помощь, субсидия, возвращение
 
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