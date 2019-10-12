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Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск

12.10.2019 15:32
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Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск

Мэр Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба муниципалитета.

«Согласно ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине «, ст. 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления «, ст. 4, 10 Закона Украины «Об отпусках"и ст. 74 КЗоТ Украины отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28 ноября 2017 — 27 ноября 2018 г.- с 9 октября по 21 октября 2019 года «, — говорится в документе, передает donpress.

Распоряжение обнародовано в день рабочего визита в Одессу Президента Владимира Зеленского. Главу государства встречал заместитель мэра Анатолий Орловский.

Во время марафона с журналистами президент Владимир Зеленский сказал, что хотел бы чтобы руководство Одессы изменилось.



Теги: Украина, Донбасс, Одесса, визит, мэр, отпуск, руководство, Зеленский
 
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