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Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков

12.10.2019 14:50
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Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков

Среди членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode были граждане Украины, поиски которых до сих пор остаются безрезультатными.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на странице в Facebook об украинцах, которые были в экипаже затонувшего у берегов Франции судна Bourbon Rhode, пишет Диалог.UA.

По ее словам, длительные поиски граждан Украины членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане остаются безрезультатными. Уточняется, что уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева неизвестна. Согласно предварительной информации, во время катастрофы судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Также сообщалось, что двое из них погибли, двое – спаслись. "В рамках сотрудничества в деле защиты прав человека обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетта с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины", – констаировала Денисова.



Теги: Украина, Донбасс, Франция, судно, моряки, гибель, затонувший, Верховная Рада
 
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