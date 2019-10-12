У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление

12.10.2019 15:08

Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «нормандском формате» имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет from-ua.

«Мы в первые дни нападения на нас России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле…

Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона.

И то, что сейчас делает президент Зеленский — это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется «ЛНР», «ДНР», будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина«, — заявил министр.

Порошенко нужна война, поскольку это его политика. Если война закончится рухнет вся его политическая риторика, которая построена исключительно на агрессивном расколе общества, войне и религии.

Ему плевать, что будет со страной, а в случае реализации «приднестровского сценария» Украина превратится в Молдову с нищими зарплатами, замороженным конфликтом, нищими людьми, без инвестиций и международной помощи.

Это сценария, который реализует Путин, выступает Зеленский. Донбасс нужно интегрировать в Украину, поскольку другого выхода просто нет! Война на востоке Украины опустошит нашу страну. Это колоссальный удар по Украине, поскольку в страну не поступают инвестиции, экономика деградирует, армия деградирует в окопах, огромная часть бюджета уходит на бессмысленную бойню. Россия мечтала, чтобы украинцы убивали украинцев, на украинской земле, на почве межнациональной ненависти и это им удается сполна… Президент Зеленский против этого и только враг может быть против окончания войны на территории Украины, где с обеих сторон в большей части гибнут граждане Украины.