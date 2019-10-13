Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО

13.10.2019 22:10

Президент Владимир Зеленский может допустить роковую ошибку, поскольку практически все украинцы не поддерживают его решения Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал украинский телеведущий Андрей Пальчевский.

«Зеленский проявил реакцию, сердечность в разговоре с женщиной. Но люди, с которыми я разговаривал, сказали, что он стал настоящим державником. Он не отвечает на поставленные вопросы прямо. Мой вердикт — нужно быть более емким в ответах. Особенно, что касается земли. Мы знаем, что 80% украинцев против этого», — отметил он.

Пальчевский уточнил, что его точка зрения не изменилась: «Мир и земля это вопросы, которые должны решаться на референдуме».

Как сообщалось ранее, на пресс-марафоне Владимир Зеленский отдувался за ошибки своего окружения

По его словам, вопрос, который действительно стоило бы задать во время пресс-марафона, это как долго должны существовать в его команде люди, которые не справляются со своими обязанностями.

«Похожий вопрос ему все же задали – спросили, сколько шампанского нужно выпить Богдану и иже с ним, чтобы его уволили. У меня тот же вопрос – сколько еще нужно не сделать ничего, чтобы вы поняли, что вы ошиблись с выбором людей?», — спрашивает Пальчевский.

Без увольнений слабых представителей своей команды Зеленский будет казаться слишком мягким, тогда как твердость сейчас президенту необходима, считает журналист. Поэтому, нужно «бить своих, чтобы чужие боялись».

«Группа, которая окружает Зеленского, не команда «Зе!», за которую все мы голосовали, а команда «Зю», которая узурпировала общение президента с публикой, почему-то рассматривает его исключительно в плане такого себе семейно-человечного президента.

А нашему президенту уже пора выступить в другой ипостаси – державника, человека с булавой. Которой нужно треснуть кое-кого по голове», — говорит Пальчевский.