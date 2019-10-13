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Комаровский возмущен: Это диагноз. Главное, чтоб не заразили президента
Главный педиатр Украины, телеведущий Евгений Комаровский в сети Facebook очень возмутился качеством современной украинской журналистки, передает from-ua.
Работники масс-медиа перестали чувствовать сущность своей профессии, понимать важность тем, которые важно понимать и освещать. К такому выводу Комаровский пришел, проанализировав весь список вопросов журналистов к президенту Владимиру Зеленскому во время так называемого пресс-марафона, который состоялся в четверг.
Евгений Комаровский подчеркивает, если воспользоваться сугубо статистикой, то ни в одном вопросе так и не прозвучали такие слова, как медицина, книга, театр, школа, спорт, инвалиды, хоспис и ряд других важных и очень знаковых слов.
Комаровский возмущается, более того, слова «семья» и «дети» журналисты вспомнили лишь том контексте, что «акул пера» интересовало, как успевает глава государства проводить время с семьей и детьми, учитывая его огромную загруженность на работе. Ясное дело, что о детских домах, детях-сиротах и в общем о воспитании детей ничего журналистов не интересовало. Самое интересное, что американского президента Трампа представители «четвертой власти» вспомнили минимум 25 раз.
Теги: Украина, Донбасс, Евгений Комаровский, диагноз, журналисты
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