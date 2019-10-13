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Кравчук заметил улучшение отношений между РФ и Украиной
Отношение президента России Владимира Путина изменилось в лучшую сторону к украинским властям после избрания на президентский пост Владимира Зеленского, он уже успел наладить с ним контакты. Такое заявление прозвучало от Леонида Кравчука, пишет ДонПресс.
Кравчук напомнил, что телефонные переговоры Зеленского с Путиным завершились обменом заключенных между двумя странами.
«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными. — Прим. ред.) 35 на 35», — заявил политик.
По его наблюдениям, изменилось и отношение к Украине со стороны всей России в целом.
«Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно», — добавил он.
Первый президент Украины считает, что главам двух стран предстоит решить между собой много неразрешенных вопросов, и на предстоящей в Париже встрече в нормандском формате состоится «первый серьезный разговор».
«Раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи», — сказал ополитик.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, отношения, Кравчук
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