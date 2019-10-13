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Нас ожидает череда магнитных бурь

13.10.2019 20:33
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Нас ожидает череда магнитных бурь

Период резкой смены погодных условий может негативно сказаться на метеозависимых людях.
В октябре Украину 5 раз накроют мощные магнитные бури, передает Хроника.инфо.
Отмечается, что пик геомагнитных бурь ожидается в последней декаде месяца.
Магнитные бури в октябре 2019:
6 октября – возможны возмущения геомагнитного поля планеты
21 октября – магнитосфера планеты будет возмущена
24-25 октября Землю накроет магнитная буря G1, небольшой интенсивности
26 октября – ожидаются геомагнитные возмущения
Медики отмечают, что на фоне магнитных бурь у некоторых метеозависимых людей могут возникнуть слабость, нервное напряжение, головная боль и мигрень. Поэтому, в этот период следует отказаться от алкоголя и переедания, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, врачи советуют употреблять больше витамина С и пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.



Теги: Донбасс, головная боль, магнитная буря, медики
 
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