У Зеленского приготовили украинцам сюрприз с зарплатами

13.10.2019 09:32

У Владимира Зеленского уготовили революционные изменения в налогообложении.

Как передает Politeka, соответствующий законопроект под номером 2250 зарегистрирован на официальном портале Верховной Рады.

В частности, в президентской партии «Слуга народа» хотят полностью отменить налогообложение с зарплат работников, которым меньше 27 лет.

Благодаря подобному законопроекту, украинские работодатели смогут повысить зарплаты своим сотрудникам на 40%, не увеличивая при этом фонд оплаты труда.

По словам автора законопроекта Алексея Кучера, на сегодняшний день значительное количество выпускников выезжают за границу на «заработки» из-за того, что не смогли найти себе достойную работу в Украине. Освобождение от налогов, которое предлагает «Слуга народа», якобы позволит увеличить число рабочих мест для выпускников учебных заведений

«Законопроектом предлагается освободить работодателей от уплаты единого социального взноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Также предлагается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет», – сказано в пояснительной записке, прикрепленной к зарегистрированному законопроекту в Верховной Раде.