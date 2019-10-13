- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»17:38
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:56
- В Сеть слили 7 пунктов "формулы Зеленского" по Донбассу - Россия "потеряет дар речи", когда увидит это15:01
- Чем не угодил День Независимости украинцам? Почему Рада решила перенести дату празднования14:04
- В Кабмине решили не проверять пенсионеров-переселенцев из ОРДЛО по месту жительства13:46
Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов - дата
Уже скоро Украину ждет традиционный переход на зимнее время: в последнее воскресенье октября в нашей стране стрелки часов переведут на час назад. СМИ напоминают, что перевод часов состоится ровно через две недели: 27 октября.
Стрелки часов будут переведены на час назад в ночь с 26 на 27 октября в 4:00 часа утра. При этом особое внимание стоит обратить тем, кто уже запланировал поездку на железнодорожном или авиатранспорте, сообщает Диалог.UA. Чтобы вовремя успеть на вокзал, необходимо учитывать перевод стрелок назад. Также врачи напоминают, что в связи с переводом часов есть опасность при переходе на зимнее время для организма. Специалисты подчеркивают, что этот переход происходит легче, нежели на летнее время, но к нему также стоит подготовиться. Врачи традиционно публикуют свои рекомендации и считают необходимым снизить нагрузки на работе за несколько дней до перевода часов. Нужно постараться избегать тяжелых физнагрузок, а также не злоупотреблять алкоголем.
Теги: Украина, Донбасс, время, часы, перевод часов
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка19:58
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка19:58
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома