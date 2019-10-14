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Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!"
Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий обратился с призывом к украинцам. Первый комполка "Азов" напоминает согражданам, какой ценой дались Украине 5 лет войны, и призывает всех выйти на марш против капитуляции.
Андрей Билецкий привал граждан Украины выйти марш "Ні капітуляції", который должен состояться сегодня, на Покрову, в День защитника Украины. Сбор объявлен в парке Шевченко к 16 часам, сообщает Диалог.UA со ссылкой на Твиттер-аккаунт "Останній блок-пост #Ні_Капітуляції".
В своем обращении лидер "Нацкорпуса" говорит о том, что нынешние ветераны АТО отстояли Украину пять лет назад, когда у нас еще не было организованной и сильной армии и когда враг казался несокрушимым. Однако те, самые первые защитники, не уронили чести и достоинства. Не уронят и теперь.
"Я Анрей Билецкий, доброволец, ветеран, первый комполка "Азов". 5 лет назад мы освобождали Мариуполь, Марьинку, Широкино, много других населенных пунктов Украины. Враг тогда казался значительно сильнее нас.
Страна казалась беззащитной. Но быть беззащитной – это не значит быть без достоинства. Достоинство стало нашим оружием тогда. Мы не договаривались с убийцами. Мы не торговали и не сдавали наши территории.
Мы боролись за них. Мы освобождали. Сегодняшняя власть ведет нас к капитуляции. Так называемые "формулы Штайнмайера", так называемые Минские договоренности – это прямой пути к потере суверенитета нашей страны.
Власть хочет, чтобы мы не только сдали территории, но и чтобы мы сдали наше достоинство, чтобы мы предали память тысяч наших побратимов, которые погибли на этой войне, чтобы мы забыли о тех украинцах, которые сейчас живут под оккупацией. Но мы имеем достоинство.
Мы намного сильнее, чем были 5 лет назад. Мы, украинцы, ветераны, патриоты, должны показать всему миру, что мы не смиримся и не испугаемся перед лицом врага. 14 октября, на святую Покрову мы выйдем маршем под единственным лозунгом "Нет капитуляции!" Выходи с нами и ты. Сделаем их вместе. Слава Украине!" – обратился к согражданам Андрей Билецкий.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, призыв, полк "Азов", Андрей Билецкий
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