Индексация доходов: кто из украинцев получит дополнительные деньги

14.10.2019 17:48

Согласно ЗУ №1282-XII "Про индексацию денежных доходов населения", в октябре в стране в очередной раз проведут пересчет зарплат. И украинцы будут получать на 214 гривен и 75 копеек больше.

На такую сумму повысятся зароботные платы государственных служащих, также увеличатся пенсии, алименты, выплаты по безработице и доходы некоторых других категорий граждан.

В частности, должны увеличиться зарплаты чиновников, выплаты пенсионерам, а также инвалидам и потерявшим кормильца. На двести гривен будут получать больше те, кто живет за счет алиментов, начисляемых от оклада. Станет больше пособие для неработающих, проходящим переподготовку и на такую же сумму увеличится содержание военнослужащих.

Кроме того, индексация коснется тех, кто получает компенсацию за болезнь или травму, полученную на производстве, а также инвалиды с детства, болезни которых стали следствием заболевания их матери на производстве.

В то же время, если работник ни одного дня в месяце не отработал, то индексация за этот месяц ему не проведена не будет. Следует учесть, что индексация проводится исключительно за рабочие часы, то есть людям, ушедшим в отпуска и находящимся на больничном, перерасчет не произведут.

Источник: https://from-ua.com