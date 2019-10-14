Православные христиане сегодня отмечают Покров Богородицы

14.10.2019 10:45

Сегодня, 14 октября, православные христиане всего мира отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Именно на Покров подводили итог года. Домашнюю скотину с этого дня переводили на зимний корм.

Также на Покров принято наблюдать за погодой. Если день был ветреным — такой же будет ветреной и весна. Если ветер с юга — зима будет теплой.

В этот праздник девушки молятся о замужестве.

Предки верили, что на Покров нежелательно заниматься уборкой и другими домашними делами. Лучше посвятить этот день молитвам, проявить внимание к близким.

Источник: https://donpress.com