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Рада анонсировала еще один выходной: что пообещали украинцам
В украинский парламент внесли законопроект о переносе празднования Дня независимости Украины и предоставлении официального статуса красно-черному флагу. Данный проект закона был внесен внефракционным нардепом, членом ВО "Свобода" Оксаной Савчук.
Об этом стало известно благодаря проекту закона опубликованному на сайте Верховной Рады.
Так, Савчук предложила сделать 22 января 1918 года датой отсчета украинской независимости и отмечать государственный праздник вместо 24 августа именно в этот день. При этом, 24 августа, согласно документу, останется красным днем календаря, однако будет считаться Днем восстановления независимости.
Савчук также выступила за официальный статус для красно-черного флага. Она предлагает считать его флагом Национального достоинства, который в определенные дни должен подниматься на государственных учреждениях рядом с национальным флагом.
Теги: Донбасс, выходной, Верховная Рада
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