Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода

14.10.2019 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода

Тепло, которое в октябре пожаловало на украинские земли задержится еще на несколько дней.

Синоптики рассказали о том, что иногда температура будет повышаться до немыслимых для осенней погоды +22, +24. Дождей не стоит ожидать ни в одном уголке страны, о чем свидетельствует украинский Гидрометцентр.

Таким образом в понедельник, 14 октября нас ждет сухая погода с приятными +20 и даже порой +24 градусами тепла. Если на небе увидите небольшие облака- не пугайтесь, дождей быть не должно. Вторник 15-го октября погода не сильно будет отличаться от предыдущего дня. Наиболее теплая погода ожидается в центре Украине. Облаков будет по больше, нежели в понедельник, но бить тревогу по прежнему не стоит. Зонтики оставьте дома. В среду по теплоте северная часть страны начнет догонять центральную, но западная вырвется аж до +24. С дождями дела обстоят всё так же. Четверг наконец-то избавит небо от облаков, но и немного от тепла. Ожидается примерно +18, +22 градуса тепла по всей Украине. Завершение будних дней заберет еще пару градусов тепла и градусники будут показывать примерно +17 и +20. Дожди не предвидятся, как и ранее.



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх