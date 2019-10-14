Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода

14.10.2019 15:10

Тепло, которое в октябре пожаловало на украинские земли задержится еще на несколько дней.

Синоптики рассказали о том, что иногда температура будет повышаться до немыслимых для осенней погоды +22, +24. Дождей не стоит ожидать ни в одном уголке страны, о чем свидетельствует украинский Гидрометцентр.

Таким образом в понедельник, 14 октября нас ждет сухая погода с приятными +20 и даже порой +24 градусами тепла. Если на небе увидите небольшие облака- не пугайтесь, дождей быть не должно. Вторник 15-го октября погода не сильно будет отличаться от предыдущего дня. Наиболее теплая погода ожидается в центре Украине. Облаков будет по больше, нежели в понедельник, но бить тревогу по прежнему не стоит. Зонтики оставьте дома. В среду по теплоте северная часть страны начнет догонять центральную, но западная вырвется аж до +24. С дождями дела обстоят всё так же. Четверг наконец-то избавит небо от облаков, но и немного от тепла. Ожидается примерно +18, +22 градуса тепла по всей Украине. Завершение будних дней заберет еще пару градусов тепла и градусники будут показывать примерно +17 и +20. Дожди не предвидятся, как и ранее.