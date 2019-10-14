Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»

14.10.2019 19:13

Соперник дебютанта супертяжелого дивизиона Александра Усика Чазз Уизерспун высказался по поводу своего поражения

Накануне бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе одержал уверенную победу техническим нокаутом в своем первом поединке в хэвивейте. Украинец устроил своему сопернику настоящее избиение и заставил просто сдаться — после седьмого раунда американец отказался продолжать бой.

После поединка Чазз Уизерспун заявил, что рассчитывал отправить в нокаут украинского чемпиона, выжидая момент для мощного удара.

При этом американец выразил уверенность, что мог бы выступить лучше, если бы был в оптимальной форме.

«Мой план на бой был нокаутировать Усика. Я хотел нанести один тяжелый удар, чтобы срубить его с ног. Даже в тот момент, когда он зажал меня возле канатов, я все равно старался победить его мощным апперкотом. К сожалению, физическая форма не позволила пройти более длинную дистанцию. Думаю, что показал бы лучшее выступление, если бы был в форме.

Усик — очень неудобный соперник. К тому же он левша. Я не люблю проводить бои с боксерами, которые имеют правостороннюю стойку. Еще одна особенность Усика — он слишком быстрый», — приводит слова Уизеспуна FightNews.

Напомним, что оба боксера начали поединок достаточно осторожно и не спешили бросаться в бой. Уизерспун попытался занять центр ринга, а Усик пока только присматривался к своему оппоненту. Однако уже со второго раунда украинец взял инициативу в свои руки, ища нужную дистанцию для удара и вынуждая соперника защищаться.

В третьем раунде Усик начал набирать обороты, отлично двигался в ринге, но пока работал на технику, не особо вкладываясь в удары, и много бил по корпусу, чтобы заставить противника раскрыться. Уизерспун попытался огрызнуться, но все его удары, как правило, приходились в воздух, а не по кружившему вокруг него украинцу.

Усик продолжал наращивать преимущество, смело шел вперед, преследуя противника, и начал вкладываться в удары, раз за разом зажимая американца возле канатов или в углу ринга. В пятой трехминутке у украинца прошла сильная двойка, но противнику удалось выстоять.

Тем не менее в шестом и седьмом раундах преимущество Усика стало тотальным. К середине боя Уизерспун выглядел уставшим и уже ничего не мог противопоставить сопернику. Американец просто зажимался возле канатов, много пропускал, принимая на себя тяжелые удары украинца. Бой превратился в одностороннее избиение, что и предрешило его исход. После седьмого раунда угол Уизерспуна принял решение прекратить это, отказавшись от продолжения поединка.

sport.politeka.net