В Украине продолжает расти уровень инфляции

14.10.2019 15:41

В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%.

В сентябре зафиксировано подорожание овощей, тарифов на канализацию, горячую воду, отопление, водоснабжение и билетов на ж/д транспорт.

Однако на 23% подешевели яйца, на 8,5% природный газ, на 8,2% топливо и масла.

kr24.com.ua