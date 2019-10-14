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В Украине продолжает расти уровень инфляции
14.10.2019 15:41
В сентябре 2019 года уровень инфляции был на 7,5% выше, чем в аналогичный период в 2018 году. С августа цены выросли на 0,7%. С начала 2019 года цены повысились на 3,4%.
В сентябре зафиксировано подорожание овощей, тарифов на канализацию, горячую воду, отопление, водоснабжение и билетов на ж/д транспорт.
Однако на 23% подешевели яйца, на 8,5% природный газ, на 8,2% топливо и масла.
Теги: Украина, Донбасс, инфляция
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