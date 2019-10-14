- «Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО10:27
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака08:34
- Митинг "против капитуляции": у Зеленского сделали важное признание07:30
- Синоптик сообщила украинцам прогноз погоды на неделю21:30
- Чубаров обратился к Эрдогану из-за встречи с «Крымскими депутатами»21:01
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»20:04
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака19:48
Встреча Зеленского и Путина на грани срыва, озвучено самое сложное условие: «Последний шанс»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление по поводу «нормандского саммита»
В частности, по его словам, встреча в нормандском формате лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже приблизительно в середине ноября. По-крайней мере украинская сторона к этому стремится и рассматривает сразу несколько дат, сообщил Пристайко в интервью Reuters.
В то же время Пристайко назвал условие, при котором встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится, отметив, что – это последний шанс для реализации минских договоренностей.
По его словам, саммит состоится только в случае полного прекращения огня на Донбассе.
Пристайко отметил, что сохранять перемирие нужно как минимум семь дней.
«Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б», — добавил Пристайко.
Отметим, в настоящее время на Донбассе постоянно нарушается режим прекращения огня.
Появилась информация, что снова сорван отвод войск. Террористические формирования накрыли огнем позиции бойцов ВСУ вблизи Золотого, где должен стартовать процесс отвода сил и средств.
В понедельник, 14 октября, президент Зеленский побывал в Донецкой области по случаю Дня защитника Украины.
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе — это все было шоковой терапией, будто 2 тыс. вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдасться или родиться во второй раз, встать на ноги. Мы выбрали именно этот (второй, — ред.) путь. Мы украинцы — свободные и несокрушимые, — заявил Зеленский. — Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец — это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
- Прием в Белом доме: что Украине и миру принесет вторая встреча Трампа и Путина
- В Париже Порошенко встретится с Эрдоганом, а у Путина мечтают о встрече с Обамой
- Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину
- Зеленский рассказал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным
- На встрече с королем Иордании Путин нервничал и искал шпаргалки (ВИДЕО)
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- «Грызут даже бетон». Популярный украинский курорт атаковали «черные твари». ВИДЕО10:27
- Фильм "Вий" 1967 года вошел в сотню лучших мировых ужастиков10:15
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Японские ученые "оживили" мозг мертвой мыши09:30
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- Дончане: «министр связи» «ДНР» сбежал из Донецка в Крым08:56
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака08:34
- Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)08:15
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто