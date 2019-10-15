Митинг "против капитуляции": у Зеленского сделали важное признание

15.10.2019 07:30

На фоне массовых акций протеста в Киеве и других регионах Украины, в Офисе президента прокомментировали недовольство граждан скандальной "формулой Штайнмайера".

Важное признание сделал в интервью для Hromadske заместитель руководителя ОП Юрий Костюк, сообщает Диалог.UA.

По мнению чиновника, Зеленского подвело недостаточное количество коммуникации с народом по вопросу "формулы Штайнмайера". "Но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации", - заявил Костюк. Костюк сообщил, что, по его мнению, в Украине рядовой гражданин мало что понимает о "формуле", и в этом главная проблема правительства. Что же касается многотысячных акций протестов, в том числе и под Офисом президента, Костюк считает их нормальным волеизъявлением украинского народа, и что они имеют на это право. Напомним, что такое мнение контрастирует со словами главы ОП Андрея Богдана, который ранее заявлял, что на Майдане 6 октября присутствовали проплаченные митингующие.

Митинг под зданием ОП проходил несколько часов после основного марша под руководством "Нацкорпуса". Помимо требования прекратить имплементацию "формулу Штайнмайера", высказались демонстранты и об открытии рынка земли.