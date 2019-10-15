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Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно
Каждый год в интернете появляются тысячи топ-листов самых вредных продуктов питания: именно их надо якобы бояться и всячески избегать в своем рационе.
Однако при всем этом мы часто забываем об одном важном, если не решающем, нюансе: полезно все (практически), но в меру, сообщает from-ua.
И дело не только в том, что потребление какого-либо продукта в большом количестве может негативно сказаться на общем состоянии здоровья: даже однообразное питание, если оно регулярно и редко меняется, может навредить нашему самочувствию, нарушить баланс нутриентов и, в конечном итоге, сформировать повышенную чувствительность организма к еде.
Если вы питаетесь разнообразно и сбалансированно, вы автоматически снижаете риск дефицита некоторых жизненно необходимых нутриентов и поддерживаете метаболизм в тонусе. О том, к каким продуктам не стоит привыкать и делать из них guilty pleasure на ежедневной основе – рассказываем в деталях.
1. Крестоцветные овощи
Никто не спорит, что такие богатые антиоксидантами и полезными нутриентами овощи, как цветная капуста и брокколи, должны присутствовать в рационе питания, однако научно доказан тот факт, что чрезмерное потребление крестоцветных может стать причиной гипотиреоза – дефицита гормонов щитовидной железы.
Если вы не представляете свою жизнь без капусты, то попробуйте сначала слегка обжарить ее на сковороде или приготовить вместе с другим блюдом: это минимизирует ее зобогенные свойства (иначе говоря, способность увеличивать размеры щитовидной железы).
2. Тунец
Тунец богат ртутью, поэтому его чрезмерное потребление может привести к накоплению большого количества этого вещества в организме и негативно сказаться на развитии детей, здоровье беременных женщин, а также спровоцировать сердечные атаки у взрослых.
Специалисты советуют потреблять облегченные варианты тунца и подавать его на стол не чаще одного раза в неделю. И да, отказываться от этого вида рыбы насовсем точно не стоит, так как она чрезвычайно богата протеином: потребляемый редко и в меру, этот продукт станет питательным дополнением ланча или ужина.
3. Фруктовые смузи
В последние годы приверженцы здорового питания и те, кто искал полезную альтернативу кофейным напиткам, обрели счастье во всевозможных фруктовых смузи: пьешь, здоровеешь, а главное – не толстеешь. Однако это не совсем правда. Конечно, разница между кусочком торта и долькой фрукта очевидна, однако любой фруктовый смузи обладает высоким уровнем содержания сахара и вряд ли может стать здоровой заменой сбалансированному ужину.
Если вы уже успели крепко привыкнуть к ежедневным походам за клубничным полудесертом, советуем заменить фруктовый вариант смузи на овощной – это значительно снизит количество потребляемого сахара в день (читайте также: «7 способов избавиться от сахарозависимости»).
4. Сухофрукты
Сухофрукты – это идеальный вариант перекуса перед спортивной тренировкой, который поможет быстро и эффективно зарядить вас энергией как для кардио, так и для тягания весов. Однако в любом другом случае важно учитывать: все сушеные фрукты (финики, инжир, абрикосы, манго, ягоды и др.) содержат гораздо больше сахара, нежели их свежие собратья.
Несмотря на то, что сухофрукты часто возникают рядом со всем, что связано с похудением, именно они могут свести все ваши усилия по сбросу веса на нет. Так что будьте осторожны: ¼ чашки не более двух раз в неделю – возьмите это за правило, и с вашим весом все будет в порядке.
5. Мюсли и злаки
Сложно найти хотя бы одну пачку или коробку со злаками, которая не содержала бы ни одной формы сахара. Мы часто едим их с молоком на завтрак и быстро привыкаем к ним, забывая, что такая смесь – тяжелое испытание для желудка.
Знаете ли вы, каким образом злаки приобретают хлопьевидную форму? Ведь в натуральном виде они совсем не такие. Только после многоступенчатой обработки злаки становятся хлопьями, однако при этом они зачастую теряют львиную долю полезных нутриентов. В итоге, каждый день на завтрак вы наслаждаетесь порцией переработанных и бесполезных углеводов, и это далеко не ЗОЖ, если вы все-таки следуете ему.
6. Консервированные помидоры и томатная паста
Главная проблема всех консервированных продуктов заключается в том, что сама банка, в котором хранится продукт, может оставлять в нем остатки смоляных веществ, которые содержат синтетический эстроген бисфенол-А. Ученые давно выявили его роль в развитии многих заболеваний – от проблем с репродуктивной системой до сердечных болезней, диабета и ожирения.
Сами томаты известны своей повышенной кислотностью, и это великолепное условие для проникновения бисфенола в вашу пищу. Исследования также выявили, что синтетический эстроген может подавлять продукцию спермы и приводить к хромосомным повреждениям в яйцах животных.
7. Рисовые крекеры и хлебцы
Любители легких перекусов, ваш выход. К сожалению, хлебцы и крекеры – это не те продукты, которыми можно баловать себя по несколько пачек в день без каких-либо последствий. Ни жиров (которые, к слову, просто необходимы для нормального функционирования организма), ни достаточного количества витаминов, ни минералов — этого определенно мало для сбалансированного перекуса между обедом и ужином. Ведь, по сути, он представляет из себя не что иное, как обычный рафинированный углевод, посыпанной солью и приправленный ароматом.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, витамины, питание, продукты, минералы
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