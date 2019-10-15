Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»

15.10.2019 17:38

Освобожденный из российского плена Павел Гриб пришел на акцию протеста под Офис президента

Бывшего политзаключенного, освобожденного 7 сентября из России в рамках обмена пленными, заметили на акции протеста под Офисом президента, которая прошла 14 октября. Павел Гриб присоединился к активистам, которые вечером вышли на акцию «Ні капитуляции!» против подписания формулы Штайнмайера и скандировали «Зелю — геть!». В сети появилось соответствующее фото, пишет Политика.

Стоит отметить, что Гриб просидел в российской тюрьме два года и смог вернуться домой только после обмена пленными, организованного по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом после возвращения домой Гриб попал в скандал, так как не поздоровался с Зеленским в аэропорту, куда президент приехал встречать освобожденных украинцев. После этого инцидента Гриб пояснил, что не подал руки президенту, так как попросту не узнал его.

По словам молодого человека, он выходил из самолета последним и к нему сразу подбежали родные, поэтому он был немного дезориентирован. Он добавил, что ему жаль, что так получилось.

«Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло», — заявил тогда Гриб.