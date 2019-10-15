Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака

15.10.2019 08:34

У вас совпало?

Козерог

Сознание пьяного Козерога высчитывается по простой формуле: характер в десятой степени плюс корень из здравого смысла умножить на минус один.

Состояние наступает после третьей рюмки и далее не меняется вне зависимости от количества выпитого. Замкнутый и осторожный Козерог в пьяном виде превращается в душу компании, которая щедро расточает комплименты окружающим и добродушно реагирует на подколки. Не ведитесь! Подвох заключается в том, что наутро эта «редиска» все помнит!

Водолей

Пьяный Водолей способен перевернуть мир, не размениваясь на такие мелочи, как точка опоры. Он хватает лист бумаги и рождает божественные строки, бросается к холсту и тремя штрихами входит в историю мировой живописи, сочиняет революционные экономические модели или создает новую религию. Только вот, к сожалению, этого никто никогда не видел. Как и, собственно, пьяного Водолея. Потому что обычно чуть захмелевший Водолей говорит: «Вы тут это, а я спать пошел». И идет спать, сообщается на сайте prikolno.cc.

Рыбы

Если рыба – пила, держитесь на расстоянии. Если рыба пила много – бегите. Пьяная Рыба переживает весь спектр эмоций за четыре минуты, после чего повторяет этот цикл, до тех пор пока в состоянии шевелить жабрами. Только что она рыдала в углу, потому что ее никто не любит, а через тридцать секунд уже радостно скачет по стульям, размахивая трусами над головой и мечет на собутыльников икру. А заодно пересказывает только что услышанный анекдот от первого лица в качестве истории, которая с ней приключилась вот буквально вчера.

Овен

Первое правило пития с Овнами: никогда не пейте с Овнами. Если вы уже пьете с Овнами, постарайтесь посадить рядом с собой трезвого Водолея, чтобы он вас вовремя увел. В противном случае, вы рискуете проснуться в каком-нибудь Ленинграде (где бы этот город ни находился), после чего выяснится, что вчера вы женились на немолодой учительнице русского языка и обидели хорошего человека в черной шапке из искусственного меха. При этом Овен будет сочувственно смотреть на вас абсолютно трезвыми глазами и качать головой: «Что же ты так, мы же по чуть-чуть». Ну а если вы и есть Овен, то должны иметь в виду, что у других знаков очень странная физиология – они от алкогольных напитков пьянеют.

Телец

Пьяный Телец всегда делает вид, что он трезв. Даже если Телец ползет по полу, как улитка, оставляя за собой мокрый след, то все равно уверен, что вечер только начался. У Тельцов существует незыблемое правило: брать от жизни все. Все деньги, весь секс и чтобы дом – полная чаша. Это в равной степени относится и к алкоголю. Собираясь выпить вместе с Тельцом, не экономьте, иначе рискуете услышать что-то вроде: «Пошли дурака за водкой – он одну и принесет». Впрочем, две водки вас тоже не спасут: после них Телец явит миру красноокого Бычару и расфигачит все, до чего сможет доползти: кофейный сервиз, герань, и ваши добрые отношения.

Близнецы

Пресловутая двойственность Близнецов на этапе алкогольного опьянения отступает, выводя на первый план одну из ипостасей. И вот тут – как повезет. На-гора может вылезти веселая кошечка с микрофоном и резюме «Вы поете великолепно!» или мрачное исчадие ада, которое не просто ненавидит всех окружающих, но и всячески стремится их уничтожить. Во втором случае визави Близнеца рискует узнать много нового о своей внешности, о своих способностях и о своих жизненных решениях. А наутро Близнец махнет рукой – мол, ты с ума сошел, обижаться? Я ж пьяный был.

Рак

Напоить Рака – единственный способ узнать его по-настоящему. Членистоногий мастер маскировки в пьяном виде открыт миру и, наконец, перестает стесняться. Если укатать на спонтанный секс трезвого Рака – задача со звездочкой, то пьяный Рак уже практически в одних чулках и вся горит. Разумеется, наутро Рак снова залезет в свой хитин и будет там молча, сцепив зубы, страдать.

Лев

Пьяный Лев ничем не отличается Льва от трезвого. Разве что количество децибел увеличивается прямо пропорционально количеству выпитого. Трезвый Лев, повествуя о своей доблести, приключениях и победах, все-таки иногда делает паузы, чтобы вдохнуть немного воздуха. А вот пьяному Льву воздух совершенно ни к чему. Пьяному Льву нужно в сотый раз рассказать историю из серии «какой же я крутой, Господи», потому что в компании из двадцати человек оказался один несчастный, который эту историю еще почему-то не слышал.

Дева

Зачем пьют Девы – совершенно непонятно. Возможно, душа пьяной Девы временно выходит из тела, дабы блуждать по зеленым полям с фиалками и пасущимися единорогами. В нашем же грешном мире Дева проходит три обязательных этапа: «Я такая пьяная» (после первого бокала коктейля), «Я вас так люблю» (середина ночи) и «Где аспирин?» (под утро). Юная похмельная Дева может с утра обнаружить, что она уже не дева, но подробностей не вспомнит никогда. Очень удобно, кстати.

Весы

Весы пить боятся, но очень любят. Потому что только в пьяном состоянии они перестают, наконец, взвешивать все вокруг и приходят в гармонию с окружающим миром. Вечные поиски светлого идеала временно прекращаются, потому что это та самая ситуация, когда некрасивых женщин не бывает. Глупых мужчин, кстати, – тоже. Все такие душки, зайки и котики, что совершенно непонятно, как можно было столько лет морщить нос в эстетическом неприятии Вселенной. Правда, наутро Весам вспоминающим о том, как они умудрились допиться до брудершафта с человеком из молотильно-дробильного техникума становится нестерпимо стыдно. Но так то на утро.

Скорпион

Скорпион напивается ровно до состояния куража, а затем резко тормозит, продолжая наливать окружающим, одновременно иезуитски пришептывая «у меня легкая рука». Он врет! У Скорпионов очень, очень тяжелая рука, и они крайне любят поржать над тем, как их жертвы пытаются встать на ноги. Если вы планируете напоить Скорпиона специально, чтобы, например, затащить его в постель или выведать какую-то информацию, лучше застрелитесь сразу. Потому что он скажет: «да, конечно, но давай сперва еще по одной, я налью, у меня рука легкая». А потом — да — Ленинград, пожилая учительница и добрый человек в черной шапке. Пить со Скорпионами можно исключительно тем, кто мечтает стать звездой ютуба.

Стрелец

Стрелец алкоголик. Или трезвенник. Потому что у Стрельца жизнь не удалась. Или удалась. Вообще не ясно, как пить со Стрельцом. В первом случае не хватит здоровья. Во втором случае вы умрете от скуки примерно на половине лекции о вреде потребления спиртовых растворов. Но как бы там ни было, попав за стол со Стрельцом, делайте все так, как он говорит. Спорить с ним вредно – он либо вас застрелит, либо обидится, причем, последнее – несравнимо хуже.

Источник: from-ua