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Популярный украинский курорт страдает от нашествия необычных червей. ВИДЕО
15.10.2019 12:39
В Кирилловке наблюдается нашествие кивсяка. Это одна из разновидностей многоножек.
Местные жители публикуют соответствующие видео в социальных сетях, передает donpress.
Один из жителей Кирилловка Вячеслав Куликовский, отмечает, что такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.
Также Куликовский обратился к местной власти, чтобы он принял меры по отношению к владельцам участков, которые не уделяют должное внимание их уборке.
Теги: Донбасс, видео, червь, Запорожская область, уборка, трава, Нашествие, соцсети
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