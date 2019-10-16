Кабмин решил повременить с введением новых правил для пересечения КПВВ для детей до 14 лет

16.10.2019 18:30

Правительство приняло решение отложить вступление в силу постановления "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"С 29 октября по этому постановлению в частности должны были измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей до 14-и лет", - говорится в сообщении.

А именно по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

"Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил. Поэтому, во время заседания Правительства вступление в силу постановления 815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 29 октября 2019 года в соответствии с постановлением Кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.

Источник: https://from-ua.com