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Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными

16.10.2019 07:20
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Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными

В Украине первые медицинские карты в цифровом варианте уже запускаются в пилотном режиме. Делается это в рамках внедрения “электронного здоровья”.

Чиновники рассчитывают воплотить задумку в жизнь в полном объеме в апреле 2020 года. По словам куратора направления eHealth Яники Мерило, старые бумажные карты, с большой вероятностью, будут оцифрованы частично. Яника прогнозирует, что массовости в этом деле не ожидается. Возможно, данные из устаревших карточек нужно будет вводить по каким-либо категориям – чтобы наблюдать весь цикл. 

Предполагается, что сведения из электронной карточки будут храниться в центральной базе с высоким уровнем защиты, например, с использованием MobileID или ID-паспорта. Сумму, необходимую для финансирования проекта, определят по окончании аудита. 

Помимо электронной карты пациента, в Украине внедрят электронный лист нетрудоспособности, электронное направление, информационную систему медучреждений, а также телемедицину.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, пациент, медицина
 
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