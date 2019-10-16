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Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров
Шахтерам не выплачивают зарплату уже более 4-х месяцев. Это заставило горняков устроить акцию, чтобы заставить правительство выплатить долги.
Шахтеры недовольны нынешней властью, так как она, как и прочие политики ранее, не пытается разрешить данную ситуацию.
"Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров… Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев",
– написал глава организации Михаил Волынец.
Протесты проходят в Луганской и Волынской областях. Отмечается, что во Львовской области горняки блокируют вагоны с углем.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, шахтер , протест
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