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Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки

16.10.2019 20:45
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Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки

Введен новый штраф за невыполнение водителем, осуществляющим перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля.

Он начал свое действие с 25 сентября, пишет auto.24tv.

Остановка может быть произведена только работниками Укртрансбезопасности в форменной одежде, которые имеют соответствующее служебное удостоверение, направление на проверку, сигнальный жезл и индивидуальную печать.

Штраф составляет 3400 грн. или лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Проверка может осуществляться только на дороге огласно графику, который составляется и утверждается руководителем Укртрансбезопасности или ее территориального подразделения.

Проверять авто допускают лиц в количестве не менее двух человек.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, водитель, штраф
 
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