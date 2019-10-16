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«Оппозиционная платформа» подготовила законопроекты, которые позволят в два раза снизить стоимость газа и уменьшить тарифы на ряд коммунальных услуг - нардеп
Александр Колтунович заявил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, что средняя таможенная стоимость природного газа снизилась практически в два раза. Однако при этом, как подчеркнул народный депутат, представляющий в Раде 9-го созыва партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», тарифы для населения такими темпами никто не снижает, сообщает replyua.net.
Александр Колтунович обратил внимание на снижение таможенной стоимости природного газа - она уменьшилась практически в два раза, по сравнению с ноябрем прошлого года, с 339 до 174 долларов за тысячу кубов. Однако тарифы для рядовых потребителей никто такими темпами не снижает. Соответственно, не пересматриваются в строну снижения также тарифы на горячую воду и на тепло.
По словам народного избранника, его политическая сила подготовила два законопроекта, которые как раз и направлены на снижение тарифов. Они позволят определить экономически обоснованную составляющую перечисленных выше коммунальных тарифов. По словам Колтуновича, принятие данных проектов закона позволит как минимум в два раза снизить стоимость «голубого топлива» и ряда коммунальных услуг. Читайте также: Мемасики, видосики, перфомансы и пресс-марафон с брутальной Мендель не закончили эпоху бедности, и не заменили реальных дел - Береза.
Теги: Донбасс, законопроект, цена, газ
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