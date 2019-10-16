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Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»
Между командой президента Украины Владимира Зеленского и западными партнерами Киева существуют договоренности об амнистии боевиков самопровозглашенной «Л/ДНР».
Как передает replyua.net, об этом бывший спикер ВР, а ныне депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил в интервью «Радио НВ». «Очевидно, я не могу называть всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе – без условий и без сроков», – сообщил политик.
Вместе с тем, Парубий добавил, что подобные тезисы ранее «навязывали» лично ему «некоторые политики».
«Некоторые страны евроатлантического пространства захотят спешным порядком показать, что им удалось разрешить в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией. Поэтому некоторые игроки могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий, и чтобы это было принято уже до Нового года. К тому же, я полагаю, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись»,– добавил Парубий.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Парубий, Зеленский
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