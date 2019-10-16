Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»

16.10.2019 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Парубий: Зеленский и страны Запада достигли договоренностей по амнистии боевиков «Л/ДНР»

Между командой президента Украины Владимира Зеленского и западными партнерами Киева существуют договоренности об амнистии боевиков самопровозглашенной «Л/ДНР».

Как передает replyua.net, об этом бывший спикер ВР, а ныне депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил в интервью «Радио НВ». «Очевидно, я не могу называть всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе – без условий и без сроков», – сообщил политик.

Вместе с тем, Парубий добавил, что подобные тезисы ранее «навязывали» лично ему «некоторые политики».

«Некоторые страны евроатлантического пространства захотят спешным порядком показать, что им удалось разрешить в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией. Поэтому некоторые игроки могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий, и чтобы это было принято уже до Нового года. К тому же, я полагаю, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись»,– добавил Парубий.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Парубий, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх