Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»

16.10.2019 17:40

В ближайшее время экономическая ситуация в России станет просто невыносимой

Таким мнением в своей статье для сайте «Радіо Свобода» поделился политический эксперт Виктор Каспрук.

«Следует перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к определенным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, которая делает вид, что международные законы написаны не для нее», — считает эксперт.

По его словам, Россия отступит от Украины лишь при возникновении обстоятельств, когда ситуация для Москвы станет сложной до такой степени, что, боясь начала бунта и потери своей власти, Путину ничего другого не останется, как дать «задний ход».

«Сильная слабость представителей Кремля заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляют газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи являются очень устаревшими. Так что без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно», — закончил эксперт.

Также ранее сообщалось, что переговоры по Донбассу получили неожиданный поворот, ведь Украина решила наконец поставить жесткий ультиматум.

Пока что с трудом верится в то, что Украина на переговорах в Минске поставила ультиматум российской стороне, но, если это правда, то все совершенно правильно. Никаких уступок – только ультиматум. Или они соглашаются на наши совершенно справедливые условия о выведении войск и расформировании «ЛДНР», или никаких больше контактов.

Об этом в своем блоге Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов, комментируя заявление пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер по итогам встречи в Минске. Украинская сторона очертила свои требования, невыполнение которых автоматически ставит невозможными какие-либо дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины. Главное требование – это решение вопроса безопасности и только потом местные выборы.

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