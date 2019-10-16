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Украина загнала РФ в ловушку по Донбассу: детали сокрушительного удара
В окружении президента РФ Владимира Путина истерика после того, как Украина выдвинула ряд серьезных требований по Донбассу
Об этом передает Politeka.
Как известно, на очередном заседании ТКГ в Минске украинская сторона потребовала от Кремля целый ряд требований по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.
Так, Москве не понравилось, что Украина потребовала от России полного прекращения огня, вывода войск с Донбасса и обеспечения эффективного мониторинга ОБСЕ на всей украинской территории
Более того, Украина потребовала от Кремля обеспечить работу ЦИК Украины, украинских партий, СМИ и иностранных наблюдателей на оккупированных территориях.
В окружении Владимира Путина уже успели отреагировать истерикой на жесткие требования Киева. В частности, представитель комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков назвал такие требования «нарушением договоренностей». Он утверждает, если Киев озвучил свою официальную позицию, то якобы «в процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку».
Новые требования Украины по Донбассу также прокомментировал журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, Минские договоренности себя исчерпали, поскольку Владимир Путин не пойдет на роспуск оккупационных «Л/ДНР». Более того, он уверен, что Украине давно надо было выдвинуть резкое требование по ликвидации квазиобразований.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ловушка
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