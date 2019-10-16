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В Украине хотят ввести двойное гражданство – МИД

16.10.2019 07:13
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В Украине хотят ввести двойное гражданство – МИД

В правительстве украинского государства существует несколько предложений относительно двойного гражданства, о чем, как пишет replyua.net, сообщил вице-премьер-министр по европейской, а также евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В частности, чиновник заявил: «Мы имеем в правительстве несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект».

Согласно словам Кулебы, такого рода инициатива предоставит возможность миллионам людей сохранить связь с украинским государством. Он добавил, что сложилась такая ситуация, что миллионы людей просто выехали из страны. «Нам нужно сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство – одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой».



Теги: Донбасс, МИД, гражданство
 
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