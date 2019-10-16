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Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении прослушки

16.10.2019 18:45
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Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении прослушки

На сайте Верховной Рады появилась информация о том, что нынешний президент существенно расширил полномочия некоторых государственных органов.

Так, речь идет о подписанном Зеленским законе о прослушке.

Имеется в виду, что Госбюро расследований и НАБУ имеют право использовать прослушку вне зависимости от органов госбезопасности Украины.

Известно, что документ вчера, 15 октября, был в парламенте уже с президентской подписью.

Согласно закону, изымать частную информацию из сетей телекоммуникации смогут подразделения НАБУ, ГБР и Нацполиции.

Также в документе указано на право обжалования в случае сообщения о подозрении.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальных источниках. 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, закон, прослушивание, Зеленский
 
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