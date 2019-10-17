Депутатов лишат "второй зарплаты" за прогулы

17.10.2019 20:43

Депутатов будут лишать возмещения расходов, связанных с выполнением полномочий. Так, при отсутствии нардепа на 1/3 заседаний за месяц, «вторую зарплату» они не получат.

В данный момент часто наблюдаются ситуации, когда на заседании зарегистрировались 300 депутатов, но зал почти пуст.

Деньги на возмещение расходов депутаты часто используют по своему усмотрению, хотя данные средства выплачивают на закупку канцтоваров, аренду квартиры и прочего.

Политологи отмечают, что данный законопроект мог бы стать хорошим, но его легко обойти, так как уважительными причинами для отсутствия на заседаниях являются встречи с избирателями, работа в партии и выезд на округ.

"В законе написано – пропуск пленарных заседаний без уважительных причин. А уважительная причина – встреча с избирателями, выезд на округ, работа в партии... Кого наказывать, когда есть такое оправдание?",

– спрашивает Виктор Таран.

Источник: http://kr24.com.ua