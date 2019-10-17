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Двойное гражданство: кто из украинцев должен сдать «дополнительные» паспорта
Украинцы, которые стремятся получить двойное гражданство, всегда находят для этого лазейки. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический аналитик Александр Кочетков.
По словам нашего собеседника, для простых граждан Украины, которые не состоят на госслужбе, ограничения в двойном гражданстве бессмысленны.
«Люди стремятся получить двойное гражданство и находят лазейки. Мы движемся в ЕС, нам открывают границы. Попытки сдержать это паспортом, - это совершенно неправильно, не демократично, и это противоречит общим мировым тенденциям. Но вот в отношении людей, которые служат государству, определенные ограничения должны быть введены. Хочешь работать на государство - сдай все остальные паспорта и работай только на Украину», - отмечает аналитик.
По мнению политолога, гражданство Украины должно быть настолько престижным, чтобы никто не искал альтернативу с целью улучшения качества жизни.
«Запрет может сработать лишь в том случае, если граждане будут знать, что им грозит в случае нарушения. Должны быть четко прописаны нормы, что будет за нарушение запрета, и процедура - каким образом будет происходить наказание при нарушении определенного запрета. В свое время Игорь Коломойский сказал, что «у меня не два, а три паспорта», а у кого-то есть даже и по пять. У ряда членов нашего правительства сегодня есть точно не по одному. Они найдут возможность договориться со следствием при нашей силовой, правовой и судебной системе. А пострадают приграничные граждане, которые выживают за счет того, что имеют возможность зарабатывать в Венгрии или в Польше», - резюмировал эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, паспорт
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