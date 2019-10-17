Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..

17.10.2019 10:46

В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков?

Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства, пишет Главред.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Напомним, что проблему запрета двойного гражданства в Украине обсуждают не впервые. В частности потому, что полипатризм – довольно распространенное явление в европейских странах. Так, он узаконен в Испании, Великобритании, Франции, Бельгии, Финляндии, Канаде, США, Венгрии и ряде других стран, причем в Европе этот вопрос регулируется специальной конвенцией о гражданстве, согласно которой каждое государство по своему усмотрению может решать, какие последствия имеет в ее внутригосударственном праве факт приобретения ее гражданином другого гражданства или его принадлежности к другому гражданству.

И в этом плане Украина существенно отстает от прогрессивных соседей, так как согласно украинскому законодательству, на данный момент иметь какой-либо паспорт, кроме украинского, у нас запрещено. Но теперь, судя по всему, украинские чиновники решили смягчить норму закона.

Госслужба под запретом

Отметим, что потребность в пересмотре законодательства в Украине назрела давно. В частности, вопрос встал ребром еще при предыдущем правительстве, когда между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический скандал. Год назад, в сентябре 2018 года, в сеть попало видео со скрытой камеры консульства Венгрии в Берегово на Закарпатье, на котором украинцев, получивших паспорта Венгрии, просили принять присягу и не сообщать о новых документах украинским властям. Пожалуй, тогда впервые в МИДе заговорили о необходимости пересмотра законодательства. Но, по словам эксперта в сфере миграции аналитического центра CEDOS Анастасии Фитисовой, на самом деле причин для рассмотрения внедрения множественного гражданства гораздо больше.

"Прежде всего, это отсутствие регулирования сложившейся ситуации, когда есть несколько категорий, имеют по несколько паспортов. И это не только этнические венгры и румыны, проживающих на территории Украины близ границы и имеющие право на упрощенное получение гражданства в Венгрии или Румынии. Это также и украинские мигранты, которые постоянно проживают за рубежом, натурализировались там, то есть получили паспорта, но не вышли из гражданства Украины", - говорит Фитисова, уточняя, что согласно статистике, от украинского гражданства не отказываются в большинстве случаев.

По мнению Фитисовой, изменения в политике гражданства, в первую очередь, необходимы для регулирования этих вопросов на уровне государства, так как у Украины нет данных о том, сколько граждан постоянно проживают на территории Украины и с какими паспортами они въезжают или выезжают. И это незнание, считает Фитисова, провоцирует риск для безопасности страны.

В принципе, особой проблемы в наличии у рядовых украинцев нескольких паспортов нет. Другое дело с госчиновниками, так как этот пробел в законодательстве дает возможность людям с несколькими паспортами занимать высокие должности на госслужбе. И возможно это потому, что несмотря на то, что в Украине официально запрещено иметь второе гражданство, реального наказания (например, уголовного) за это не существует. Соответственно, человеку ничто не мешает ходить с несколькими паспортами и тем более уведомлять кого-либо об их наличии.

Собственно, этим, вероятно, и руководствовался экс-глава МЭРТ и нынешний глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус, у которого, помимо украинского паспорта, как выяснилось, оказался еще и литовский, о чем он скромно умолчал при назначении в оборонный концерн. И так как за это нет официального наказания, он и далее продолжает там работать.

То же самое касалось и представителей предыдущего парламента, у которых нередко обнаруживалось гражданство другой страны. Один из них, экс-нардеп Андрей Артеменко, у которого внезапно нашелся канадский паспорт, даже предпринимал попытку избежать наказания и узаконить двойное гражданство в Украине, внеся в парламент соответствующий законопроект.Однако депутаты его так и не рассмотрели, а сам Артеменко в последствии потерял мандат. Потому, как уточнил Главреду эксперт Майдана закордонных справ Александр Хара, чтобы избежать подобных недоразумений и рисков, необходимо внести в будущий законопроект норму о запрете на работу в госорганах для граждан с несколькими паспортами.

Влияние на выборы и лобби Украины

Еще один нюанс, который появляется в контексте множественного гражданства – вопрос участия таких граждан в избирательном процессе. Тем более, на фоне российской агрессии в Украине. Ведь та же Россия именно путем предоставления российского гражданства украинцам в оккупированном Крыму фактически попыталась отвадить крымчан от малейшей идеи возвращения полуострова в состав Украины.

Теперь подобная схема отрабатывается и на жителях неподконтрольного Донбасса, для которых РФ уже упростила возможность получения российского гражданства. А это, в свою очередь, не только может дать возможность России вмешиваться в местные выборы, которые планируются в ОРДЛО, но и перебить Украине возможность воплощения стратегии по реинтеграции Донбасса через связь населения с Украиной.

При этом, есть и обратная сторона. Ведь россияне, при условии множественного гражданства, могут обратиться к нам за получением паспорта. И среди них вполне могут оказаться не только жертвы гонений режима Путина, но и сотрудники спецслужб РФ.

"Чтобы этого не произошло, нужно реформировать сектор безопасности и обороны. Чтобы СБУ не охотилась за бизнесменами или политическими оппонентами, а выполняла контрразведывательную функцию и отыскивала сотрудников спецслужб и неблагонадежных граждан, которые могут наносить вред национальным интересам. Тем более, что правовой механизм для этого уже есть, так как Украина не обязана предоставлять гражданство всем желающим. Должна быть отточенная практика, где не приветствовалась бы коррупция и нельзя было бы купить паспорт за деньги", - отмечает Хара.

Однако, несмотря на эти риски, отмечает эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич, при отсутствии нормы о множественном гражданстве, Украина фактически запрещает своим же гражданам, которые имеют гражданство других стран возвращаться в Украину и тем самым лишается политической приверженности тех стран, где находятся многочисленные украинские диаспоры.

"Например, политическая позиция Канады напрямую связана с наличием там мощной диаспоры. Та же ситуация в Польше, где из 1,5 миллиона украинцев, находящихся там, 400 000 тысяч имеют право голосовать на выборах в Польше. Их голосов достаточно, чтобы выбрать 4 депутата польского Сейма. И потому нам необходимо урегулировать вопрос множественного гражданства, чтобы, как минимум, рассчитывать на политическое лобби Украины в Европе", - убежден Тышкевич.

Источник: https://from-ua.com