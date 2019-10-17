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Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов
Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной российской армии. Так, отмечается, что рядом с домами гражданских дотла сгорел военный КамАЗ с боеприпасами, а также прогремели порядка десяти взрывов. Как информирует replyua.net, в Кремле держат всю информацию в тайне.
Информацию о чрезвычайном происшествии на своей странице в социальной сети «Фейсбук» обнародовал пользователь Максим Самойлов в группе «Активная гражданская позиция Ялтинцев». Они сообщают, что ЧП произошло утром, 15 октября в селе Вилино, что в Бахчисарайском районе на западе полуострова.
Двигавшийся по трассе Севастополь – Евпатория военный КамАЗ, неожиданно, по неизвестной причине начал гореть. Пламя быстро охватило всю машину. В транспорте, вероятно, находились боеприпасы, так как начали греметь взрывы, которые разбудили мирное население в шесть часов утра. Гражданские насчитали порядка десяти детонаций. Все это произошло в непосредственной близости с домами, где живут мирные люди Крыма.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Крым, взрыв
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