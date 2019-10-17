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Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине

17.10.2019 12:01
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Народный синоптик составил прогноз погоды на зиму в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря.

Согласно его прогнозу, в начале декабря ожидается минусовая температура.

Однако, по словам синоптика, а уже с 4 декабря в течение пяти дней будет плюсовая.

Но уже с 12 декабря и до Нового года температура составит от -4 до -15 градусов.

«Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 …- 20», — рассказал Горбань.

Как заявляет народный синоптик, снег зимой будет идти практически постоянно.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зима, прогноз погоды
 
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