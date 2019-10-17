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«Нет необходимости»: Вакарчук объяснил, почему он не общается с Зеленским

17.10.2019 17:50
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«Нет необходимости»: Вакарчук объяснил, почему он не общается с Зеленским

Святослав Вакарчук объяснил в интервью журналистам издания Украинская правда, почему он не общается с Владимиром Зеленским. По словам лидера партии «Голос», он уже несколько лет не общался с нынешним главой государства, поскольку в этом просто не было необходимости, сообщает replyua.net.

Святослав Вакарчук рассказал, что он уже несколько лет не общается с Владимиром Зеленским. Лидер партии «Голос» объяснил отсутствие общения с нынешним президентом очень просто - в этом просто отсутствовала необходимость. Вакарчук также подчеркнул, что на разговор с главой государства он никогда не напрашивался. У гаранта Конституции есть свое понимание, своя ответственность, а также у него есть право инициативы на общение с теми или иными политиками.

Вакарчук отметил, что ему на данный момент вполне достаточно коммуникации с главой государства через парламентскую трибуну. Оттуда к Зеленскому можно обратиться в любом случае, и здесь не имеет значения, находится глава государства в этот момент в сессионном зале, или нет. Впрочем, Вакарчук заверил, что если у него возникнет необходимость непосредственно пообщаться с президентом, то он обязательно это сделает. Читайте также: «Зеленский оказался в позиции цугцванга, а желанный приз в виде мира на Донбассе по-прежнему недостижим» - мнение.



Теги: Донбасс, Вакарчук, общение, Зеленский
 
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