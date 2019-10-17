- В украинской армии появятся новые воинские звания22:27
- В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт21:45
- «Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками21:21
- Депутатов лишат "второй зарплаты" за прогулы20:43
- Вакарчук поразил заявлением о Зеленском, раскрыта скандальная правда: «Я не напрашивался…»20:19
- Проблемы с Приватбанком вывели людей на улицы: все подробности19:45
- В армии Украины больше не будет ни одного прапорщика19:30
- В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов19:14
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году18:48
- «Нет необходимости»: Вакарчук объяснил, почему он не общается с Зеленским17:50
Возвращение ПриватБанка Коломойскому: суд в Киеве принял поразительное решение
Хозяйственный суд Киева принял неожиданное решение и сделал заявление о том, что дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Triantal Investments Ltd. будет отложено до решения другого подобного дела на территории Украины.
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном ресурсе хозяйственного суда. Об этом сообщает Диалог.UA. "Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19, назначенное на 10 часов 30 мин 17 октября 2019 не произойдет в связи с остановкой производства по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17", – отмечено в сообщении. Таким образом, возвращение банка под контроль Игоря Коломойского было сорвано. Журналисты напомнили, что после национализации ПриватБанка Коломойский и его партнеры хотят получить от Украины компенсацию либо вернуть актив в свою собственность.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, суд, ПриватБанк, Коломойский
- В Киеве «заминировали» суд перед началом заседания по Приватбанку
- Апелляционный суд Киева запретил проверять переселенцев
- В Киеве заминировали здание апелляционного админсуда: персонал эвакуирован
- В суд Киева переданы обвинительные акты по делу Майдана
- Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт
- Донецкого соратника Тигипко оставили за решеткой
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»20:00
- «Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами17:18
- «Мерзкие преступники и наркоманы»: Стрелков разгромил главарей «Л/ДНР»16:00
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»14:52
- В ОРДО анонсировали открытие «представительского центра ДНР» в Бельгии14:17
- В ОРДО рассказали, что привез очередной «гумконвой» из РФ13:01
- Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб11:00
- Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод08:47
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео07:45
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны21:48
- В украинской армии появятся новые воинские звания22:27
- В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт21:45
- «Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками21:21
- Депутатов лишат "второй зарплаты" за прогулы20:43
- Вакарчук поразил заявлением о Зеленском, раскрыта скандальная правда: «Я не напрашивался…»20:19
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»20:00
- Проблемы с Приватбанком вывели людей на улицы: все подробности19:45
- В армии Украины больше не будет ни одного прапорщика19:30
- В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов19:14
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году18:48
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе08:30
- Как избавиться от кашля без лекарств07:13
- Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект22:40
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Артрит: названы первые симптомы15:15
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео