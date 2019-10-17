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Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться

17.10.2019 11:45
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Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов» № 165-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019. Об этом сообщает пресс-служба президента, пишут Вести.

Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Законом предусмотрены новые составы административных правонарушений в указанной сфере.

Ожидается, что реализация положений этого закона приведет к уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, защита, предприниматели, Зеленский
 
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