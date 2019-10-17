Зеленский поразил заявлением про Путина, такого украинцы не ожидали: подробности

17.10.2019 09:00

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение о «формуле Штайнмайера» и особом статусе Донбасса

Заинтересован ли президент России Владимир Путин в использовании отсутствия прогресса в разведении сил, как повод откладывать встречу в «нормандском формате»? Вопрос сложный. Владимир Зеленский по этому поводу сказал следущее: «Что надеется на желание мира не только украинской стороны.»

«Честно говоря, я не знаю в отношении президента Российской Федерации. Мы ожидаем, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы, в конце концов, был мир, перестали убивать наших людей, украинцев. Я думаю, что такое желание должно быть с каждой стороны, поэтому мы ожидаем именно этого», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также снова резюмировал, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна лишь применительно к новому закону об особом статусе Донбасса.

Слова президента: «Я уже неоднократно говорил и могу повторить, что «формула Штайнмайера» регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает свое действие. И «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну».

Зеленский отметил важность закона об особом статусе Донбасса. И что столь серьёзный документ будет обсуждаться в Верховной Раде.

Обеим сторонам нужно сделать первые шаги к миру, а именно развести войска и произвести обмен пленными.

Мы сообщали раньше о предоставление Украине денежного транша от МВФ в размере 1 миллиард долларов обусловлено желанием Германии и Франции стимулировать Киев к выполнению Минских договоренностей. Берлин и Париж сговорились с Москвой, чтобы навязать Украине короткий и болезненный для нее путь к миру.

Источник: https://gamebet.politeka.net