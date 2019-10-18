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Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны
Россия готовится к широкомасштабному наступлению. Нападению подвергнется не только территория вдоль линии соприкосновения, но и районы на границе с Беларусью и Крымом, а также в Бессарабии.
Об этом рассказал в в интервью изданию «Тиждень» начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ полковник Алексей Таран, передает donpress.
По его словам, военные планы Кремля очевидны, и Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор.
«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше — вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях», — сообщил полковник.
Алексей Таран рассказал, что сегодня в распоряжении Генштаба достаточно подготовленных кадров, которые способны планировать и командовать украинскими войсками на обозначенных направлениях. Также он отметил боевую способность украинской армии, которая существенно возросла.
«В начале агрессии мы начинали с четырьмя батальонно-тактическими группами на все ВСУ, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач. Остальные силы находилась в пунктах постоянной дислокации и считались ограничено готовыми или совсем не готовыми», — вспоминает замглавы Генштаба ВСУ.
Теперь, по его словам, армия Украины, постоянно наращивает свой потенциал. Усиливается интенсивность мероприятий подготовки: в 2014—2015 году — в 1,5 раза, в 2016—2017-ом — в 7 раз. Этот высокий темп в вопросах развития системы подготовки удерживается последние два года.
«Поэтому на сегодня имеем готовым к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав ВСУ, где основное бремя в этой войне лежит на Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых и Командовании морской пехоты ВМС, и они имеют достаточный боевой комплект», — сказал Алексей Таран.
Он подчеркнул, что в сравнении с 2014 годом ситуация значительно улучшилась. Сегодня у ВСУ 17 боевых бригад в сухопутных войсках, 5 в ДШВ и 2 полноценные бригады морских пехотинцев, тогда как в 2014 было всего 5 тактических групп.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, граница, агрессия, ВСУ, наступление
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