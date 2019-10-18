Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?

18.10.2019 22:07

«АиФ» решил разхобраться, какие изменения ждут в ближайшее время тех, кто только собирается оформлоять пенсии, а также тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

ЭСТОНСКАЯ МОДЕЛЬ

Похоже, что в Украине плавно внедряется так назывыаемая «эстонская пенсионная модель», при которой пенсионный возраст привязывают к ожидаемой продолжительности жизни, и союбираются начислять пенсию исходя из стажа, а не из уровня зарплаты. Логика в этом есть. Ведь у нас пенсионеров почти столько же, сколько и работающих граждан, поэтому солидарная пенсионная система еще советского образца, предполагающая, что пенсии выплачиваются из страховых взносов работающих, трещит по швам: взносов трудящихся едва хватает на обеспечение пенсионных пособий.

Объявить об этом чиновники вряд ли осмелятся – ведь шаг это слишком непопулярный. Кроме того, рискованный. И, на самом деле, существенно отличается от эстонского варианта. Ведь в Эстонии, по словам финансового аналитика Алексея КУЩА, существуют уже второй и третий уровни пенсионного накопления, которые являются индивидуальными накоплениями граждан. В Украине же этого нет. Но, как заявила нардеп от «Слуги народа», глава Комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галина ТРЕТЬЯКОВА, в 2022-2023 Кабмин намерен запустить в стране накопительную пенсионную систему. Более точная дата пока не известна, она ориентировочная, и если правительство сможет ввести реформу раньше, то это обязательно будет сделано.

«Одним из первых был принят так называемый законопроект о «сплите», который даст возможность открыть второй уровень пенсионного обеспечения, при котором деньги работодателя и часть денег самогог работника в обязательном порядке идут на накопление», - уточнила она. И добавила, что регулятором пенсионной реформы будет Национальный банк Украины, а регулятором Пенсионного фонда и администратором - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Примерный срок внедрения этой части реформы - около 9 месяцев. Причем, по мнению Третьяковой, закон должен будет обеспечить право украинцев выделять на накопительную пенсию из собственной зарплаты столько, сколько каждый захочет, а не какой-то принудительный фиксированный процент. В то же время парламентарий предполагает, что работодатели могли бы выделять для такого накопления какую-то фиусированную сумму, равную 2-3% зарплаты работника. И обязательное условие – это крепкая защита накопительных пенсионных фондов от мошенников. Собственно говоря, введение накопительной системы у нас все время спотыкалось о вопросы недоверия граждан финучреждениям и опасность того, что эти накопления могут попасть в какие-то мошеннические схемы. Возможно, в течение 2-3 ближайших лет накопительная система будет продумана до мелочей и таки будет запущена.

Между тем, у нас постепенно идет повышение пенсионного возраста украинцев. Сейчас продолжает внедряться норма, которую приняли еще на старте пенсинной реформы - в октябре 2011 года. Тогда пенсионный возраст для женщин решили увеличивать каждый год – на полгода, в течение 10 лет. В рамках этой нормы с 1 октября 2019 года пенсионный возраст повышен до 59,5 лет. Мало того, с 1 января 2020-го на пенсию в 60 лет могут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется дорабатывать до 63 и даже 65 лет. А украинцы, стаж которых всего 15 лет, смогут выйти на заслуженный отдых не раньше 65 лет. Соответственно, те, у кого стаж от 16 до 25 лет – в 63 года, а у кого больше 26 лет – в 60. Причем, требования по стажу будут постепенно повышаться, вплоть до 2028 года, когда в 60 лет можно будет уйти на пенсию, только имея 35 лет трудового стажа. А поскольку, начиная с1990-х годов, украинцы массово работают «в тени», у многих даже трудовой книжки нет - получение пенсии для половины страны может оказаться нереальным.

НА МИНИМУМЕ

В Кабмине заявили, что уже пришло время реформировать прожиточный минимум, «отвязав» от него почти все из 150 разных государственных выплат, начиная от командировочных до штрафов.

«Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор, - заявила на презентации этой инициативы министр соцполитики Юлия СОКОЛОВСКАЯ. - Его «привязали» к более чем 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т.д., а также социальные выплаты, льготы и пенсии. Эта «привязка» лишает нас возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Потому что, повышая прожиточный минимум, мы автоматически увеличиваем расходы на все другие выплаты. То есть, нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности».

Поэтому, по словам Соколовской, ее министерство предложило Комитету Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отменить «привязку» к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух: пенсии и помощи малообеспеченным семьям. Что же касается размера всех остальных выплат, которые сейчас тоже сориентированы на прожиточный минимум, то их предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать при принятии бюджета. Министр считает, что такой подход не приведет к уменьшению размера соцпособий, а наоборот, - даст возможность увеличить выплаты тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. По ее мнению, таким образом госпомощь станет более эффективной.

Слушание темы реформирования прожиточного минимума в парламенте запланировано на 18 декабря. Возможно, тогда сразу же, в «турборежиме», депутаты и примут какое-то решение. Кстати, согасно с проектоим госбюджета на 2020 год, указаны запланированные показатели прожиточного минимума, которые будут расти в том же темпе, что и сейчас. Но есть там интересная приписка о том, что правительство намерено предпринимать все меры к тому, чтобы в 2020 году прожиточный минимум увеличить до 4251 грн – практически до уровня минимальной зарплаты. Реально ли это – наверное, на этот вопрос не ответит сейчас никто. И, несмотря на то, какое решение примут в Верховной Раде насчет реформирования прожиточного минимума, - минимальные, а также максимальные пенсии будут расти в зависимости от его изменения.

Согласно бюджету 2019 года, размер прожиточного минимума с 1 июля составил 1936 грн, а с 1 декабря он повысится до 2027 грн. Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составляет:

- для детей до 6 лет: с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн;

- для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2218 грн;

- для трудоспособных лиц: с 1 июля – 2007 грн, с 1 декабря – 2102 грн;

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 грн.

Это значит, что минимальные пенсии в июле увеличились до 1564 грн, а максимальные – до 15640 грн. Максимальные пенсии, которые получают бывшие чиновники высшего ранга, тоже привязанны к прожиточному минимуму, только минимальная пенсия равна одному этому показателю, а максимальная – 10-ти. Интересно (в свете реформирования прожиточного уровня и оптимизации государственных средств) когда максимальные пенсии наконец-то от него «отвяжут»?

Далее - в декабре ожидается повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума, соответственно, минимальных - до 1638 грн, а максимальных - до 16380 грн.

В планах на следующий год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (именно эта категория имеется в виду при изменени пенсионных выплат), в июле должен вырасти до 1702 грн, а в декабре – до 1762 грн. Значит, минимальные пенсии повысятся в 2020 году дважды – до 1702 грн и до 1762 грн, а максимальные, соответственно, – до 17020 грн и до 17620 грн.

Кстати, как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, во втором квартале 2019 года размер средней пенсии в Украине увеличился на 66,24 грн - до 3009,11 грн. По данным на 1 июля 2019-го, в Украине было 11,3 млн пенсионеров, из которых 8,59 млн - пенсионеры по возрасту. Еще 2,4 млн человек получают пенсии по инвалидности. Во втором квартале 2019-го пенсии для людей с инвалидностью выросли на 307 грн - до 2402,15 грн. Пенсии, которые выплачиваемая в связи с потерей кормильца, по данным на 1 июля, в среднем составляют 2660,9 грн – рост за квартал составил 215 грн, а пенсия военнослужащих - 4827 грн (рост - 121 грн).

А для будущих пенсионеров, которые только собираются оформлять пенсию, проявилась возможность подачи документов в Пенсионный фонд дистанционно - через портал электронных услуг Е-ПЕНСИЯ. Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно, по словам председателя правления Пенсионного фонда Евгения КАПИНУСА, зарегистрироваться на портале фонда с помощью электронной подписи, после чего в личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов. Рассматривать заявление будут в течение 10 дней. Затем сотрудники фонда пришлют смс-сообщение о назначении пенсии или попросят уточнить какие-то данные. После получения сообщения человеку нужно обратиться в отделение фонда и получить пенсионное удостоверение. Пенсию «в один клик» уже оформили сотни украинцев.

ЧТО ЗАСЧИТАЮТ В ПЕНСИЮ?

По данным Пенсионного фонда Украины, если страховой стаж с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, в этом случае для начисления пенсии учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа по 30 июня 2000 года, независимо от перерывов. Об этом сказано в ст. 40 Закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Также эти данные могут быть взяты для начисления пенсии по желанию самого пенсионера, но для этого ему придется предоставить справку о заработной плате.

Зарплата за период страхового стажа до 1 июля 2000 года учитывается для начисления пенсии на основании справки о начисленной заработной плате (доходе), оформленной по всем требованиям закона. А зарплата за период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, - по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. Если же за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования нет сведений, необходимых для назначения пенсии военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава, их зарплата (доход) исчисляется на основании справки о суммах денежного обеспечения и уплаты страховых взносов.

А КАК У НИХ

НЕМЦЫ В ПАНИКЕ?

Несмотря на то, что Германия – страна достаточно обеспеченная, по прогнозам, в ближайшие годы более 20% пенсионеров могут столкнуться с проблемой бедности. Конечно, о такой бедности, с которой сталкиваются наши пенсионеры, речь не идет, но имеется в виду бедность в ее европейском понимании. К таким выводам пришли специалисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) и Bertelsmann Stiftung.

«Даже если экономические перспективы останутся хорошими, риск бедности в старости может продолжать расти, поэтому через 20 лет более чем каждый пятый пенсионер (21,6%) в Германии может пострадать от этого», - заявил, представляя данные, руководитель исследования Кристоф Шиллер. Он уточнил, что в настоящее время доля таких пенсионеров составляет 16,8%. В группе риска - одинокие люди и низкоквалифицированные работники. В своих расчетах исследователи исходят из того, что рынок труда стремительно и постоянно развивается. Это значит, что людям, которые получают менее 60% среднего дохода, или тем, чей месячный чистый доход ниже 905 евро, грозит бедность. По этим же рассчетам, доля пенсионеров, которые зависят от государственной помощи, до 2039 года может вырасти с 9% до почти 12%. А всего в 2018 году на 100 жителей Германии трудоспособного возраста приходился 31 человек в возрасте 67 лет и старше. По прогнозам ученых, до 2038 года это соотношение может достичь пропорции 100 до 47.