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Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября

18.10.2019 20:48
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Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября

Погода в Украине в субботу, 19 октября, будет сухая солнечная теплая с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.
При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень маленькие и очень ленивые, пишет синоптик Наталья Диденко.
Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,
– убеждена синоптик.
Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержится еще едва ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.
В Киеве субботу-воскресенье, что четверг-пятница - никакой разницы: без осадков, около +20 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 19 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19…+21
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +19…+21
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +20…+22
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +19…+21
Ровно – +19…+21
Житомир – +20…+22
Винница – +20…+22
Одесса – +17…+19
Николаев – +19…+21
Херсон – +18…+20
Симферополь – +18…+20
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +19…+21
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днепр – +19…+21
Запорожье – +19…+21
Донецк – +18…+20
Луганск – +18…+20
Харьков – +19…+21
Киев – +20…+22



Теги: Донбасс, тепло, выходные, прогноз погоды
 
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