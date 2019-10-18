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Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал

18.10.2019 13:54
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Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал

Выход России из договорной базы по приложениям к конвенциям 1949 года может свидетельствовать о скором выводе войск Путина с Донбасса и прекращении войны.
Такое мнение выразил белорусский аналитик, эксперт Украинского Института Будущего Игар Тышкевич на Facebook. Он добавил, что это очень важный и серьезный шаг, ведь далее последует изменение политики России, передает from-ua.
"Приложение 1 формализует не только гарантии соблюдения прав гражданского населения. Это еще и по обращению с военнопленными, по гарантиям для медиков по сохранению жизненно важной инфраструктуры на оккупированных территориях. Но самое главное – это о безусловном сотрудничестве по уголовному преследованию и выдаче военных преступников", – отметил Тышкевич.
По его словам, в случае с Украиной это может быть, например, выход с Донбасса.
"В таком случае переход территории под контроль даже международных сил дает возможности расследовать нарушения конвенций и приложения 1. И далее требовать выдачи военных преступников. (Вооруженный конфликт есть – преступники есть). Тем более, что СССР взял на себя обязательство беспрекословно выполнять положения приложения, если вторая сторона также их выполняет. Украина ратифицировала документ", – подчеркнул эксперт.
При этом, отметил Тышкевич, не исключен обратный вариант – эскалация на украинском либо другом направлении. В таком случае приложения к конвенции также окажутся "лишними".



Теги: политика, Донбасс, Путин, изменение, наемники
 
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