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Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса

18.10.2019 13:49
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Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар озвучил новые требования Российской Федерации по Донбассу во время часа правительства в Верховной Раде, пишет Диалог.UA.

По его словам, российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. "Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года", - пояснил заместитель Вадима Пристайко. Так, Боднар подчеркнул, главным условием этого закона является то, что с самого начала предполагалось: он будет действовать только в течение 3 лет. А сейчас российской сторона в Минске требует введения этого закона на постоянной основе. "Но определяться он будет законом, который будет принимать Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и внедрять Украина", - добавили в МИД.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, Счастье, переговоры, МИД, формула, ультиматум, Верховная Рада, КПП, особый статус
 
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