- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября 20:48
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18:33
- В Конгрессе США хотят признать террористами батальон "Азов" - все подробности16:41
- Огненный ад в Киеве: среди ночи загорелась многоэтажка15:51
- В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие14:34
- «Ситуацию нужно менять»: у Зеленского озвучили интересный прогноз по реализации «формулы Штайнмайера»14:19
Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса
Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье.
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар озвучил новые требования Российской Федерации по Донбассу во время часа правительства в Верховной Раде, пишет Диалог.UA.
По его словам, российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. "Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года", - пояснил заместитель Вадима Пристайко. Так, Боднар подчеркнул, главным условием этого закона является то, что с самого начала предполагалось: он будет действовать только в течение 3 лет. А сейчас российской сторона в Минске требует введения этого закона на постоянной основе. "Но определяться он будет законом, который будет принимать Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и внедрять Украина", - добавили в МИД.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, Счастье, переговоры, МИД, формула, ультиматум, Верховная Рада, КПП, особый статус
- "У него два больших плана", - Саакашвили назвал главные цели Путина по Украине. ВИДЕО
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"
- Волонтер предлагает спрашивать у россиян на границе: "Воюют ли россияне на Донбассе? Кто развязал войну на Донбассе?"
- Глава МИД Пристайко озвучил неожиданные итоги встречи в "нормандском формате"
- После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру17:50
- Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке 17:33
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья 16:27
- «Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим16:06
- В Донецкой области не будут строить гидротехнические сооружения в обход ОРДЛО, - Кириленко15:15
- РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"22:31
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны21:47
- Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением21:24
- Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие21:05
- Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября 20:48
- Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе20:26
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы19:58
- Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины19:34
- В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска19:15
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?