«Ситуацию нужно менять»: у Зеленского озвучили интересный прогноз по реализации «формулы Штайнмайера»

18.10.2019 14:19

Депутат ВР от президентской партии «Слуга народа» Святослав Юраш, возглавляющий подкомитет по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом в комментарии изданию «Факты» заявил, что Украине нужно заканчивать войну на Донбассе, а согласование скандальной «формулы Штайнмайера» якобы является одним из шагов к решению проблемы, пишет replyua.net.

Он считает, что ситуацию, при которой линия разграничения не движется ни в одну, ни в другую сторону, а люди продолжают гибнуть, требует изменений. Вместе с тем, парламентарий не исключает, что на предстоящей встрече «нормандской четверки» Зеленскому удастся добиться компромиссных решений от самого главы Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы пять лет назад не могли представить, что у нас будет война, аннексия Крыма и все остальное. Поэтому не исключено, что на встрече в «нормандском формате» тоже может случиться то, чего никто не представляет, что Зеленский добьется своего. Нельзя, чтобы на линии разграничения, которая не движется ни вперед, ни назад, продолжали гибнуть люди, нельзя и дальше рыть окопы. Вместо этого нам пора планировать, как с этим ужасом покончить. Давайте что-то менять и находить иные перспективы», — сказал Юраш.